В Якутии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Вечером 7 июня в Намском районе Якутии между селами Партизан и Кысыл-Сыр произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Госавтоинспекции МВД.

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На 64-м километре региональной дороги "Нам" 29-летний водитель автомобиля Honda Odyssey не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это, предположительно, произошло из-за поломки шаровой опоры.

Иномарка столкнулась с седельным тягачом "КамАЗ", который вел 57-летний мужчина. Все семь пассажиров Honda получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Намскую районную больницу. Среди них годовалый ребенок. Одна из пострадавших - 64-летняя женщина - от полученных травм скончалась в реанимации.

Проверка установила, что оба водителя на момент столкновения были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Стаж молодого человека, находившегося за рулем Honda Odyssey, всего один год. За это время он уже шесть раз привлекался за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. По предварительным данным, водитель иномарки нелегально подрабатывал таксистом.

Мужчина, управлявший "КамАЗом" имеет водительский стаж в 18 лет. За последний год привлекался к ответственности за нарушение ПДД при движении в жилой зоне. В момент происшествия у него в салоне находились два пассажира, которые также пристегнулись ремнями безопасности.