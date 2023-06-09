Водитель автобуса пригрозил пассажирам "достать пулемет"

В Ленинградской области водитель автобуса в ходе конфликта с пассажирами взял в руки нож, а также угрожал им достать пулемет. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
По его данным, перепалка между пассажирами и водителем произошла в Выборгском районе Ленинградской области, в автобусе маршрута 600 (Первомайское — Беговая).
«Я могу пулемет достать! Вы почему снимаете?» — обратился мужчина в полосатой рубашке, стоящий в передней части салона, к женщине, ведущей съемку на телефон.
В ответ автор видео пожаловалась, что водитель довел пассажиров до стресса, и призвала его начать работать. Также на видео запечатлен момент, как водитель выгнал из салона пассажира, преследуя его с ножом в руке. О том, из-за чего начался конфликт, не сообщается.