Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП в Казани

Певица Альбина Сафарова попала в ДТП в Казани. В результате полученных травм рэп-исполнительница скончалась на месте, передает «Вечерняя Казань».

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Сообщается, что звезда вместе с бойфрендом направлялась на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки, когда навстречу выехал легковой автомобиль. Водитель легковушки хотел завернуть на заправку, однако в бампер врезался мотоцикл. Сафарова находилась на пассажирском сиденье.

Уточняется, что сидевший за рулем легковой машины также нарушил правила ПДД: он ехал на заправку через двойную сплошную линию. Пассажир, сидевший в автомобиле, утверждает, что тот пропустил все транспортные средства, и мотоцикла не было видно. Предполагается, что молодой человек Сафаровой не смог притормозить из-за того, что вел мотоцикл на слишком высокой скорости.