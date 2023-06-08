Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП в Казани

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова скончалась в Казани в результате ДТП
Певица Альбина Сафарова попала в ДТП в Казани. В результате полученных травм рэп-исполнительница скончалась на месте, передает «Вечерняя Казань».
Сообщается, что звезда вместе с бойфрендом направлялась на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки, когда навстречу выехал легковой автомобиль. Водитель легковушки хотел завернуть на заправку, однако в бампер врезался мотоцикл. Сафарова находилась на пассажирском сиденье.
Уточняется, что сидевший за рулем легковой машины также нарушил правила ПДД: он ехал на заправку через двойную сплошную линию. Пассажир, сидевший в автомобиле, утверждает, что тот пропустил все транспортные средства, и мотоцикла не было видно. Предполагается, что молодой человек Сафаровой не смог притормозить из-за того, что вел мотоцикл на слишком высокой скорости.
Альбина Сафарова стала известна в 2010-х после серии роликов, на которых она читает рэп в автомобиле. После распространения видео рэперше стали поступать предложения от музыкантов о сотрудничестве. 7 лет назад певица впервые стала мамой.