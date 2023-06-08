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Во Владивостоке произошло ДТП с тремя автомобилями в потоке воды

Во время подтопления во Владивостоке автомобиль, принесенный потоком воды, уткнулся в другие машины у края проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «PrimaMedia. Приморье».

Плывущий по воде автомобиль врезался в стоящую машину во Владивостоке
© Газета.Ru

По его данным, необычное ДТП на воде произошло на улице Авроровская. На видеозаписи инцидента видно, что белый Toyota Prius движется по середине затопленной проезжей части, при этом течением его сносит в сторону обочины.

На краю дороги у забора автостоянки при этом скопилось несколько машин, у одной из которых включены габаритные огни. В результате плывущий Prius уткнулся в стоящие машины. Подтопление на многих улицах Владивостока возникло из-за прошедшего 8 июня сильного ливня.

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