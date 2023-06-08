Плывущий по воде автомобиль врезался в стоящую машину во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП с тремя автомобилями в потоке воды
Во время подтопления во Владивостоке автомобиль, принесенный потоком воды, уткнулся в другие машины у края проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «PrimaMedia. Приморье».
По его данным, необычное ДТП на воде произошло на улице Авроровская. На видеозаписи инцидента видно, что белый Toyota Prius движется по середине затопленной проезжей части, при этом течением его сносит в сторону обочины.
На краю дороги у забора автостоянки при этом скопилось несколько машин, у одной из которых включены габаритные огни. В результате плывущий Prius уткнулся в стоящие машины. Подтопление на многих улицах Владивостока возникло из-за прошедшего 8 июня сильного ливня.
Газета.Ru: главные новости