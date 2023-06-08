Автобус врезался в забор и дерево в Измайловском парке

Автобус, следовавший из подмосковной Балашихи в Москву, выехал за пределы проезжей части в Измайловском парке и столкнулся с забором и деревом. Об этом сообщает 360tv.ru.

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По его данным, автобус врезался в забор после того, как на него упало дерево. Сообщается, что водитель автобуса потерял сознание. Пассажирам после аварии удалось самостоятельно выбраться из машины. Автобус следовал из Балашихи к станции метро Партизанская в Москве.