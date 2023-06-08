Двое военных погибли в ДТП в Подмосковье

Двое военных погибли в ДТП в подмосковном поселке Монино, которое устроил их пьяный сослуживец. Видеозапись последствий столкновения автомобиля KIA с припаркованным на обочине КАМАЗом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На попавшей в кадр иномарке ее правая и передняя часть полностью разбита. Сторона водителя осталась целой.
Как сообщает источник, за рулем в момент аварии находился 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части. Сам мужчина не пострадал, а два его пассажира погибли на месте еще до приезда скорой.
Ранее стало известно, что молодой 18-летний хоккеист впал в кому после аварии с дочерью актера Михаила Пореченкова Марией в Москве.
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