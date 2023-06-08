В Подмосковье кроссовер Кia заехал под "КамАЗ", погибли два человека

В подмосковном Монино кроссовер Кia с военными заехал под "КамАЗ", погибли два человека
В Подмосковье пьяный военный устроил смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авария случилась 7 июня вечером в подмосковном поселке Монино. Военный на кроссовере Kia врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». По данным канала, установлено, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.
В Kia находились 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части Дмитрий П. и два его сослуживца — военные инженеры Юрий Т. и Игорь Г. Пассажиры погибли на месте до приезда скорой помощи, сам водитель не пострадал.
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