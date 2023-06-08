$81.46+0.2187.17+0.21

В подмосковном Монино кроссовер Кia с военными заехал под "КамАЗ", погибли два человека

В Подмосковье пьяный военный устроил смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Подмосковье кроссовер Кia заехал под "КамАЗ", погибли два человека
© Газета.Ru

Авария случилась 7 июня вечером в подмосковном поселке Монино. Военный на кроссовере Kia врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». По данным канала, установлено, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.

В Kia находились 37-летний начальник отделения подмосковной инженерно-технической военной части Дмитрий П. и два его сослуживца — военные инженеры Юрий Т. и Игорь Г. Пассажиры погибли на месте до приезда скорой помощи, сам водитель не пострадал.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители