В Подмосковье кроссовер Кia заехал под "КамАЗ", погибли два человека

В Подмосковье пьяный военный устроил смертельную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Авария случилась 7 июня вечером в подмосковном поселке Монино. Военный на кроссовере Kia врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». По данным канала, установлено, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.