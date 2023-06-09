Грузовик опрокинулся и загорелся на 85-м километре МКАД

Грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся на внешней стороне 85-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено, — говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с самим моментом аварии. На кадрах видно, как грузовик опрокидывается, а спустя некоторое время его кабина вспыхивает, после чего огонь распространяется. Водителя автомобиля на кадрах не видно.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы столицы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

6 июня на 20-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На место прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются, информации о пострадавших нет.