Боксер на Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Казани член сборной Татарстана по боксу Малик Гаптриев за рулем Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash и публикует видео ДТП.

По его данным, 18-летний студент и спортсмен на своем Mercedes белого цвета ехал наперегонки с черным BMW, нарушая ПДД. При этом пешеход вышел на «зебру» на красный сигнал светофора. От удара тело пешехода пробило лобовое стекло Mercedes-Benz.

На видеозаписи инцидента, зафиксированной регистратором другой машины, видно, что черный автомобиль BMW двигался по улице в правом ряду и пересек переход за мгновение до наезда. Пешеход, которого сбил белый Mercedes, находился в левом ряду.

По данным Mash Iptash, отец водителя «Мерседеса» бизнесмен, мать работает в торгово-промышленной палате Татарстана.