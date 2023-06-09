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Боксер на Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Казани член сборной Татарстана по боксу Малик Гаптриев за рулем Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash и публикует видео ДТП.

По его данным, 18-летний студент и спортсмен на своем Mercedes белого цвета ехал наперегонки с черным BMW, нарушая ПДД. При этом пешеход вышел на «зебру» на красный сигнал светофора. От удара тело пешехода пробило лобовое стекло Mercedes-Benz.

На видеозаписи инцидента, зафиксированной регистратором другой машины, видно, что черный автомобиль BMW двигался по улице в правом ряду и пересек переход за мгновение до наезда. Пешеход, которого сбил белый Mercedes, находился в левом ряду.

По данным Mash Iptash, отец водителя «Мерседеса» бизнесмен, мать работает в торгово-промышленной палате Татарстана.

Ранее стало известно, что в Твери полиция ищет мужчину, который устроил драку в городском автобусе. Инцидент, произошедший накануне, попал на видео.

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