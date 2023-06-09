Под Мурманском перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Мурманской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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ЧП произошло в Кольском районе. Рейсовый автобус №104, следовавший по маршруту Мурманск-Магнетиты по неизвестным пока причинам перевернулся. На момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров.