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Под Мурманском перевернулся автобус с пассажирами

Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Мурманской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Под Мурманском перевернулся автобус с пассажирами
© T.me/andrey_chibis

ЧП произошло в Кольском районе. Рейсовый автобус №104, следовавший по маршруту Мурманск-Магнетиты по неизвестным пока причинам перевернулся. На момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров.

В результате ЧП погибших нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На место аварии выехал заместитель губернатора, а также три машины скорой помощи и экстренные службы. Выясняются все обстоятельства аварии.

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