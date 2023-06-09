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В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами

В Кольском районе Мурманской области перевернулся автобус, в котором ехали 25 пассажиров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
© Телеграм-канал «АВЧ»

«В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров. На место аварии выехал мой заместитель, туда же уже прибыли 3 машины скорой помощи», — написал Чибис.

По словам губернатора, в аварии погибших нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На фото с места происшествия видно, что автобус МАЗ опрокинулся на крышу, свалившись с уклона.

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