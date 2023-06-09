Сбежавший от хозяина бык повредил несколько машин на парковке

В Батайске Ростовской области сбежавший от хозяина бык повредил несколько припаркованных автомобилей во дворе многоэтажного дома. Видеозапись происшествия размещена в паблике «Мой Батайск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что животное приближается к автору видео и агрессивно мычит. Затем бык боднул рогами заднее крыло припаркованной Skoda Rapid белого цвета. Впоследствии местным жителям удалось поймать быка и привязать его в отдалении от машин. По словам очевидцев, во время прогулки по парковке бык с обрывком привязи успел повредить много машин. Хозяин животного не найден.