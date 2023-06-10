В Ленобласти девушке оторвало руку в результате ДТП

Пятнадцатилетней девочке-подростку оторвало руку после поездки на мотоцикле в Ленинградской области, сообщает «Патрульный Петербурга».

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Девушка ехала на мотоцикле вместе с 16-летним попутчиком, когда транспорт потерял управление и врезался в ограждение.

В результате ДТП у пострадавшей произошла травматическая ампутация правой руки. Ее доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2023 года в России на 5,2% увеличилось количество ДТП с пострадавшими в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших в ДТП за тот же период увеличилось на 3,1%.