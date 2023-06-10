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В Ленинградской области девушке оторвало руку в результате ДТП

Пятнадцатилетней девочке-подростку оторвало руку после поездки на мотоцикле в Ленинградской области, сообщает «Патрульный Петербурга».

В Ленобласти девушке оторвало руку в результате ДТП
© Газета.Ru

Девушка ехала на мотоцикле вместе с 16-летним попутчиком, когда транспорт потерял управление и врезался в ограждение.

В результате ДТП у пострадавшей произошла травматическая ампутация правой руки. Ее доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2023 года в России на 5,2% увеличилось количество ДТП с пострадавшими в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших в ДТП за тот же период увеличилось на 3,1%.

В 2022 году в России произошло 126 тыс. ДТП, что на 5% ниже уровня 2021 года. При этом 40 российских регионов в 2022 году не смогли достичь плановых показателей по снижению смертности в ДТП, которые предусмотрены федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».

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