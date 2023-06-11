Два грузовых автомобиля попали в ДТП на Киевском шоссе

Два грузовика столкнулись с дорожным ограждением на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

На 29-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием 2 автомобилей, столкнувшихся с ограждением дорожных работ. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Телеграм-канал «Дептранс.Оперативно»

Судя по фото, в аварию попали самосвал "КамАЗ" и фура-рефрижиратор. Вокруг машин лежат опрокинутые элементы ограждения.