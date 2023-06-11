Два грузовых автомобиля попали в ДТП на Киевском шоссе

Два грузовика столкнулись с дорожным ограждением на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
На 29-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием 2 автомобилей, столкнувшихся с ограждением дорожных работ. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Телеграм-канал «Дептранс.Оперативно»
Судя по фото, в аварию попали самосвал "КамАЗ" и фура-рефрижиратор. Вокруг машин лежат опрокинутые элементы ограждения.
Отмечается, что движение автомобильного транспорта в районе ДТП затруднено. Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина облила бензином и подожгла автомобиль мужа. В результате возникшего пожара она получила термические ожоги.
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