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СМИ сообщили о восьми пострадавших в Чехии в ДТП с автобусом

Авария с автобусом произошла в Литвинове на северо-западе Чехии. Ранения получили восемь человек, из которых наиболее пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщило в пятницу вечером информационное агентство CTK.

СМИ сообщили о восьми пострадавших в Чехии в ДТП с автобусом
© РИА Новости

Ребенок, согласно агентству, получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом спасателей в специализированную больницу города Усти-над-Лабем, являющегося центром региона. Остальные семеро пострадавших были направлены автомобилями скорой помощи в клинику близлежащего от места ДТП райцентра.

Обстоятельства аварии расследует полиция. "Автобус по пока не установленным причинам съехал в кювет", - привело агентство слова представителя полиции Вероники Гышплеровой.

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