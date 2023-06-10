В центре Москвы автомобиль сбил девушку на самокате

На улице Трубной в Москве водитель автомобиля сбил девушку на самокате. Об этом сообщает Агентство ''Москва'' со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что на Волоколамском шоссе, в районе владения 140, произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Из-за аварии на этом участке дороги затруднено движение.