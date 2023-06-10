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В центре Москвы автомобиль сбил девушку на самокате

На улице Трубной в Москве водитель автомобиля сбил девушку на самокате. Об этом сообщает Агентство ''Москва'' со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В центре Москвы автомобиль сбил девушку на самокате
© РИА Новости

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что на Волоколамском шоссе, в районе владения 140, произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Из-за аварии на этом участке дороги затруднено движение.

До этого на внешней стороне 85-го километра МКАД, перед развязкой с Алтуфьевским шоссе, грузовик наехал на препятствие, после чего опрокинулся и загорелся.

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