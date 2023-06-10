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В Нижегородской области супруги погибли в ДТП с лосем, двое детей госпитализированы

В Нижегородской области мужчина и женщина погибли, а двое детей пострадали после столкновения автомобиля с лосем. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Спасателям пришлось вырезать пострадавших из авто после ДТП с лосем
© РИА Новости

Авария произошла в Уренском районе недалеко от села Большое Карпово поздно вечером в пятницу.

«От столкновения с животным легковой автомобиль получил сильные механические повреждения — люди внутри оказались зажаты. Пожарные и спасатели деблокировали всех участников аварии», — отмечается в сообщении.

В ДТП погибли мужчина 1988 года рождения, сидевший за рулем, и женщина 1991-го. Девочка и мальчик 2015 и 2019 годов рождения получили травмы и госпитализированы. Погибшие приходились друг другу супругами, уточняет Telegram-канал Ni Mash. Водитель не успел сориентироваться в обстановке после того, как лось выскочил на дорогу.

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