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Водитель автобуса избил девушку и пытался уехать с места ДТП

Во Владивостоке полиция проверяет сообщения об избиении водителем автобуса девушки на городской улице. До окончания разбирательства шофер отстранен от работы. Об этом сообщает dv.kp.ru.

После обращения издания за комментариями в мэрию, оператор городских автобусов ВПОПАТ снял шофера с рейса. В полиции также начали проверку, но сообщили, что заявлений от участников конфликта не поступало.

Инцидент, произошедший накануне на улице Гоголя, сняла на видео свидетельница происшествия. Запись опубликовал Telegram-канал «Svodka 25». На кадрах видно, что мужчина наносит удары женщине на проезжей части возле автобуса, при этом слышен громкий крик. Очевидец происшествия сообщила, что водитель сначала задел автомобиль пострадавшей и пытался скрыться с места ДТП, а затем начал ее избивать.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Ранее стало известно, что в Новосибирске не менее восьми человек устроили массовую драку на проезжей части около автобусной остановки, заблокировав при этом движение транспорта.

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