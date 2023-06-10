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Водитель BMW погиб после столкновения с фонарным столбом

В Москве водитель BMW погиб после столкновения с фонарным столбом. Авария произошла на улице Айвазовского на юго-западе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным 19-летний водитель автомобиля «BMW«не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате происшествия водитель автомобиля «BMW» от полученных травм скончался на месте», — отмечается в сообщении.

На фотографиях последствий инцидента, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО» видно, что фонарный столб от удара согнуло и вырвало из земли. Удар пришелся на левый борт автомобиля, который получил сильные механические повреждения.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области супруги получили смертельные травмы при столкновении их автомобиля Opel с выбежавшим на дорогу лосем. Двое детей госпитализированы.

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