В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли три человека

"Примерно в 05:00 мск на 41-м километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины ВАЗ-2107 и грузового транспортного средства DAF. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомашины ВАЗ-2107. Еще один пассажир легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.