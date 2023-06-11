$82.64+0.5589.01+0.97

В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли три человека

Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло ранним утром на трассе Яшкуль - Комсомольский - Артезиан в Калмыкии, в результате ДТП погибли три человека и один пострадал. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД России по республике.

В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли три человека
© РИА Новости

"Примерно в 05:00 мск на 41-м километре автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины ВАЗ-2107 и грузового транспортного средства DAF. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомашины ВАЗ-2107. Еще один пассажир легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители