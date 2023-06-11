В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек

"Примерно в 09:25 мск на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей", - говорится в сообщении.