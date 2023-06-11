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В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Калмыкии, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.

В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек
© ТАСС

"Примерно в 09:25 мск на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей", - говорится в сообщении.

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