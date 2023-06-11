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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова хоккеиста

KP.RU: пострадавший в ДТП с дочерью актера Пореченкова хоккеист еще не пришел в сознание.

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова хоккеиста
© РИА Новости

О состоянии серьезно пострадавшего в ДТП с дочерью российского актера Михаила Пореченкова 18-летнего хоккеиста стало известно KP.RU. Молодой человек все еще не пришел в сознание, но его состояние стабильно.

Его близкие рассказали, что врачи дают положительные прогнозы и говорят, что спортсмен выживет. В случившемся его родственники винят 18-летнюю Марию, находившуюся в момент аварии за рулем Mercedes. По их словам, она сбила парня на большой скорости.

Дочь актера Пореченкова стала фигуранткой уголовного дела

Издание сообщает, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Пореченковой может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пострадавший молодой хоккеист впал в кому. Его родные говорили, что звездная семья не предлагала своей помощи.

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