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В Крыму после ДТП с тремя погибшими в больнице скончался 14-летний мальчик

В результате аварии в Бахчисарайском районе Крыма в больнице от полученных травм скончался 14-летний мальчик, сообщили в Минздраве республики. До этого в результате аварии погибли трое взрослых.

После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток
© t.me/mvdCrimea82/9817

«Один несовершеннолетний, 14-летний мальчик, был доставлен в больницу, но скончался от полученных ранений», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В Минздраве уточнили, что при аварии пострадали ещё трое несовершеннолетних и один взрослый. Детям оказывают помощи медики Симферополя, взрослый находится в состоянии средней степени тяжести и нуждается в госпитализации.

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Ранее в результате наезда на дорожный знак водитель и пассажир квадроцикла погибли в Новосибирской области.

До этого в городе Демидове Смоленской области влетевший в отбойное ограждение пьяный водитель сбил троих детей.

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