Мотоциклист погиб в результате ДТП на востоке Москвы
В Восточном административном округе (ВАО) Москвы произошла авария с участием мотоцикла БМВ и автомобиля «Киа». Об этом в понедельник, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице 4-й Гражданской. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.
53-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Прокуратура ВАО контролирует ход проверки по факту ДТП в результате которого погиб человек.
11 июня другое крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Каширском шоссе. В аварии пострадали сам водитель SsangYong Rexton, а также водитель и пассажир одного из двух автомобилей, с которыми столкнулся корейский внедорожник.
10 июня сообщалось, что прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП, в результате которого 19-летний водитель BMW потерял управление, врезался в фонарный столб и погиб.