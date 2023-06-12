Мотоциклист погиб в результате ДТП на востоке Москвы

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы произошла авария с участием мотоцикла БМВ и автомобиля «Киа». Об этом в понедельник, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице 4-й Гражданской. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

53-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Прокуратура ВАО контролирует ход проверки по факту ДТП в результате которого погиб человек.

11 июня другое крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Каширском шоссе. В аварии пострадали сам водитель SsangYong Rexton, а также водитель и пассажир одного из двух автомобилей, с которыми столкнулся корейский внедорожник.