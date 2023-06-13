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В Воронеже автомобилисты подрались на проезжей части после ДТП

В Воронеже на Краснознаменной улице произошла массовая драка между водителями и пассажирами после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» и публикует видеозапись инцидента.

Водители и пассажиры устроили массовую драку после аварии
© globallookpress.com

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на улице среди частной застройки водитель Chevrolet Lanos выехал на перекресток из бокового проезда. Пытаясь его объехать, водитель красного Lada XRay затормозил, а следующий за ним ВАЗ-21099 вырулил на встречную полосу, едва не врезавшись в Renault Kaptur и по касательной задев задний бампер Lada.

Затем водители и пассажиры вышли из машин и водитель ВАЗ-21099 предъявил претензии мужчине, сидевшему за рулем Lanos. Пассажир Chevrolet набросился на водителя ВАЗа с кулаками, между мужчинами произошла потасовка.

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