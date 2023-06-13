Водители и пассажиры устроили массовую драку после аварии

В Воронеже на Краснознаменной улице произошла массовая драка между водителями и пассажирами после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что на улице среди частной застройки водитель Chevrolet Lanos выехал на перекресток из бокового проезда. Пытаясь его объехать, водитель красного Lada XRay затормозил, а следующий за ним ВАЗ-21099 вырулил на встречную полосу, едва не врезавшись в Renault Kaptur и по касательной задев задний бампер Lada.