В Вологодской области в ДТП с лосем пострадали пять человек

ЧП случилось в первом часу ночи на 487-м километре автодороги Москва - Архангельск, подтвердили в пресс-службе УМВД региона. 50-летняя женщина, двигавшаяся в сторону Вологды, по касательной совершила наезд на выскочившего из леса лося.

После этого она выехала на полосу встречного движения и столкнулась сначала с одним автомобилем, а потом с другим. Итог - разбитые машины, пять человек отправлены в больницу с разными травмами. Среди них и две девочки - семи и трех лет, которые в момент аварии находились в детском удерживающем устройстве.