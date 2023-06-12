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В Вологодской области в ДТП с лосем пострадали пять человек

Крупное ДТП произошло нынешней ночью в Сокольском округе Вологодской области. Виновником аварии стал лось.

В Вологодской области в ДТП с лосем пострадали пять человек
© Российская Газета

ЧП случилось в первом часу ночи на 487-м километре автодороги Москва - Архангельск, подтвердили в пресс-службе УМВД региона. 50-летняя женщина, двигавшаяся в сторону Вологды, по касательной совершила наезд на выскочившего из леса лося.

После этого она выехала на полосу встречного движения и столкнулась сначала с одним автомобилем, а потом с другим. Итог - разбитые машины, пять человек отправлены в больницу с разными травмами. Среди них и две девочки - семи и трех лет, которые в момент аварии находились в детском удерживающем устройстве.

Лось убежал в лес. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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