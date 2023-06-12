Автомобиль такси врезался в машину скорой помощи

Автомобиль такси и скорая помощь столкнулись в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В Краснодаре на пересечении улиц Восточно-Кругликовская и Школьная произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель спецавтомобиля при выезде на перекресток не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Granta. Судя по фото, после столкновения, легковой автомобиль перевернулся на крышу.