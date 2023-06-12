«На внутренней стороне 27 км МКАД (перед развязкой с ул. Липецкая) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», - говорится в сообщении.