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Грузовик загорелся на МКАД перед развязкой с Липецкой улицей

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 27 км МКАД в районе развязки с ул. Липецкая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 27 км МКАД (перед развязкой с ул. Липецкая) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», - говорится в сообщении.

Грузовик переехал своего водителя на МКАД и попал на видео

Как Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, по предварительной информации причиной возгорания стала техническая неисправность.

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