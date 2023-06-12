Грузовик загорелся на МКАД перед развязкой с Липецкой улицей
Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 27 км МКАД в районе развязки с ул. Липецкая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внутренней стороне 27 км МКАД (перед развязкой с ул. Липецкая) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», - говорится в сообщении.
Как Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, по предварительной информации причиной возгорания стала техническая неисправность.