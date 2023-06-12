В Чувашии в ДТП погибли три человека

Три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП с тремя машинами в Канашском районе Чувашии. Еще двух человек госпитализировали, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел около 13:00 на автодороге А-151 возле населенного пункта Караклы. Там Lada Vesta столкнулась с Kia Rio и грузовиком Scania.

"В результате автоаварии водитель Vesta, 12-летняя и 63-летний пассажиры скончались на месте. Шестилетний мальчик и 56-летняя женщина, находившиеся в Lada, доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, 63-летний водитель Vesta, двигаясь в сторону Ульяновска, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с Kia Rio, а затем врезался во встречный грузовик Scania в составе полуприцепа. Бензовоз был пустым. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося устанавливаются.