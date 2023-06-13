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В Москве мотоциклист врезался автомобиль такси и перелетел через капот

Мотоциклист и автомобиль столкнулись в Москве на Зубовском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Москве мотоциклист врезался в автомобиль такси
© РИА Новости

«На Зубовском бульваре, 16-20 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль такси выехал на перекресток с второстепенной дороги в левый ряд, не уступив при этом мотоциклисту. Байкер во время столкновения перелетел через капот машины. О его состоянии не сообщается.

Отмечается, что движение по Садовому кольцу осуществляется по первой и второй полосам движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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