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В Таиланде в результате ДТП с грузовиком погиб россиянин

Управлявший мотоциклом россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП с грузовиком. Об этом во вторник сообщил портал Pattaya News.

В Таиланде в результате ДТП с грузовиком погиб россиянин
© ТАСС

По данным местной полиции, ДТП произошло утром 13 июня в районе Муанг Чонбури неподалеку от города Паттайя. Водитель грузовика утверждал, что остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, после чего 45-летний мотоциклист врезался в кузов его машины.

Полиция ведет расследование дорожного инцидента, полагая, что россиянина могла отвлечь от дороги громкая музыка. Рядом с ним нашли громко играющую беспроводную колонку.

Согласно информации Таиландского центра данных о дорожно-транспортных происшествиях, жертвами ДТП в Таиланде с начала года стали более 6,7 тыс. человек, более 356 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Подавляющее число (81%) инцидентов с летальными исходами пришлось на мотоциклистов.

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