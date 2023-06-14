В Таиланде в результате ДТП с грузовиком погиб россиянин

Управлявший мотоциклом россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП с грузовиком. Об этом во вторник сообщил портал Pattaya News.

По данным местной полиции, ДТП произошло утром 13 июня в районе Муанг Чонбури неподалеку от города Паттайя. Водитель грузовика утверждал, что остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, после чего 45-летний мотоциклист врезался в кузов его машины.

Полиция ведет расследование дорожного инцидента, полагая, что россиянина могла отвлечь от дороги громкая музыка. Рядом с ним нашли громко играющую беспроводную колонку.