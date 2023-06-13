Два человека заживо сгорели после лобового ДТП в Алтайском крае

Водитель устроил аварию и погиб в загоревшейся машине
В Алтайском крае лоб в лоб столкнулись два автомобиля, после чего обе машины вспыхнули. Об этом сообщает sibmedia.ru со ссылкой на местное управление ГИБДД. Погибли два человека.
Трагедия произошла на трассе под Славгородом. По данным полиции, 36-летний водитель седана Hyundai ехал из села Кулунда в направлении города Славгород и в попытке обогнать следовавший впереди автомобиль врезался в Lada, ехавшую во встречном направлении. Обе машины загорелись.
Отмечается, что 45-летний водитель Lada и 35-летняя пассажирка корейского автомобиля сгорели. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
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