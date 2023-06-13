$82.64+0.5589.01+0.97

Водитель устроил аварию и погиб в загоревшейся машине

В Алтайском крае лоб в лоб столкнулись два автомобиля, после чего обе машины вспыхнули. Об этом сообщает sibmedia.ru со ссылкой на местное управление ГИБДД. Погибли два человека.

Два человека заживо сгорели после лобового ДТП в Алтайском крае
© Агентство «Москва»

Трагедия произошла на трассе под Славгородом. По данным полиции, 36-летний водитель седана Hyundai ехал из села Кулунда в направлении города Славгород и в попытке обогнать следовавший впереди автомобиль врезался в Lada, ехавшую во встречном направлении. Обе машины загорелись.

Отмечается, что 45-летний водитель Lada и 35-летняя пассажирка корейского автомобиля сгорели. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители