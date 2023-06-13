Два человека заживо сгорели после лобового ДТП в Алтайском крае

В Алтайском крае лоб в лоб столкнулись два автомобиля, после чего обе машины вспыхнули. Об этом сообщает sibmedia.ru со ссылкой на местное управление ГИБДД. Погибли два человека.

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Трагедия произошла на трассе под Славгородом. По данным полиции, 36-летний водитель седана Hyundai ехал из села Кулунда в направлении города Славгород и в попытке обогнать следовавший впереди автомобиль врезался в Lada, ехавшую во встречном направлении. Обе машины загорелись.