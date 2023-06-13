«Газель» взорвалась в Нижнем Новгороде

Два автомобиля загорелись после ДТП на Автозаводе. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:53. Пожар потушен, площадь устанавливается», – отметили в ведомстве.

Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях кадры пожара. По данным телеграм-канала «Нижний Новгород без цензуры», ЧП произошло на проспекте Ильича. Загорелись легковушка и «Газель». Вторая машина, по словам свидетелей инцидента, взорвалась.