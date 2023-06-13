Полуголый человек разбил несколько припаркованных машин и угнал Ford Focus

Полуголый мужчина попрыгал на автомобилях у здания Минкульта в Москве и угнал Ford Focus
В Москве полуголый мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей и угнал Ford Focus. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел на Старой Басманной улице. Полуголый мужчина стал громить припаркованные машины — в ход пошли ноги и подручные средства. Местные жители попытались остановить дебошира, но это не помогло.
Молодой человек перелез через забор и очутился на территории Главного информационно-вычислительного центра Минкульта. Тут погромщик заметил Ford Focus с лежащими внутри ключами, залез в машину и уехал на ней.
Позже мужчина был задержан.
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