$83.64+1.0090.39+1.38

Полуголый мужчина попрыгал на автомобилях у здания Минкульта в Москве и угнал Ford Focus

В Москве полуголый мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей и угнал Ford Focus. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полуголый человек разбил несколько припаркованных машин и угнал Ford Focus
© Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на Старой Басманной улице. Полуголый мужчина стал громить припаркованные машины — в ход пошли ноги и подручные средства. Местные жители попытались остановить дебошира, но это не помогло.

Молодой человек перелез через забор и очутился на территории Главного информационно-вычислительного центра Минкульта. Тут погромщик заметил Ford Focus с лежащими внутри ключами, залез в машину и уехал на ней.

Позже мужчина был задержан.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спортаЧМ-2022Олимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лигаСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьиНародная медицина
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители