Пассажиры смытого с трассы микроавтобуса оказались в ловушке

В Северной Осетии спасатели эвакуировали водителя и 15 пассажиров микроавтобуса, смытого с трассы во время сильного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского ГУ МЧС.

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"Пассажирам удалось выбраться из транспортного средства. Но добраться до дорожного полотна не было возможности, так как преградой стал сильный поток воды, вызванный обильным ливнем. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место при помощи трехколенной лестницы", - отмечается в сообщении ведомства.

Микроавтобус двигался по маршруту из Владикавказа в Моздок. Его смыло с дороги и перевернуло во время сильного дождя. Одна из пассажирок погибла, чтобы достать ее тело из-под автобуса, на место выехала тяжелая техника.