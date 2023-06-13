$83.64+1.0090.39+1.38

В Северной Осетии микроавтобус смыло с трассы и перевернуло, погибла пассажирка

В Северной Осетии спасатели эвакуировали водителя и 15 пассажиров микроавтобуса, смытого с трассы во время сильного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского ГУ МЧС.

Пассажиры смытого с трассы микроавтобуса оказались в ловушке
© Телеграм-канал ГУ МЧС России по РСО-Алания

"Пассажирам удалось выбраться из транспортного средства. Но добраться до дорожного полотна не было возможности, так как преградой стал сильный поток воды, вызванный обильным ливнем. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место при помощи трехколенной лестницы", - отмечается в сообщении ведомства.

Микроавтобус двигался по маршруту из Владикавказа в Моздок. Его смыло с дороги и перевернуло во время сильного дождя. Одна из пассажирок погибла, чтобы достать ее тело из-под автобуса, на место выехала тяжелая техника.

Ранее на видео попал момент столкновения легкового автомобиля и "Газели" в Нижнем Новгороде, грузовик после столкновения взорвался и загорелся, водитель получил тяжелые ожоги.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители