Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

"По предварительной версии, жительница Архангельской области 1994 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, при выполнении обгона автомобиля Volkswagen Crafter не справилась с управлением и совершила боковое столкновение с ним. После легковая машина съехала в кювет. В результате пострадала женщина-водитель и два ее пассажира - мальчики трех лет", - говорится в сообщении.