Водитель сбил двух подростков на электросамокате в Москве

Двое подростков, катавшихся на одном электросамокате, попали в больницу после наезда автомобиля Mitsubishi во дворе дома на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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«В Северо-Восточном округе Москвы водитель автомобиля Mitsubishi, передвигаясь по дворовой территории задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на подростков, следовавших на одном электросамокате. В результате ДТП пострадали 14-летняя девочка и 16-летний молодой человек, которые с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в пресс-службе.