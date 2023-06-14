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Водитель Mitsubishi сбил двух подростков на электросамокате во дворе на северо-востоке Москвы

Двое подростков, катавшихся на одном электросамокате, попали в больницу после наезда автомобиля Mitsubishi во дворе дома на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Водитель сбил двух подростков на электросамокате в Москве
© Софья Сандурская/АГК "Москва"

«В Северо-Восточном округе Москвы водитель автомобиля Mitsubishi, передвигаясь по дворовой территории задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на подростков, следовавших на одном электросамокате. В результате ДТП пострадали 14-летняя девочка и 16-летний молодой человек, которые с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что передвижение двух граждан на одном электросамокате запрещено, согласно правилам дорожного движения. Столичное управление Госавтоинспекции также призвало автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим при следовании в жилых зонах и на внутридворовых территориях.

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