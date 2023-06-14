Водитель успел выскочить из машины, которую унесло в море

В Сочи разлившаяся река Мацеста унесла в море автомобиль с заведенным двигателем и включенными фарами. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи».

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На кадрах видно, что автомобиль с включенным светом проплывает под железнодорожным мостом в направлении моря. Очевидцы предположили, что в автомобиле могут находиться люди, поскольку его двигатель заведен. Однако в оперштабе и МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадала только техника, уточняет «Любимый Сочи».

В результате подтопления в Сочи множество автомобилей было повреждено. Опубликованы многочисленные видеозаписи, на которых видно, что автомобили потоком воды смыло с дороги. Также в районе Мацесты была затоплена автостоянка.