Водитель автобуса посадил за руль пассажира

«Сегодня, в 13:20, я сел в автобус 64. За рулем был гражданин из Средней Азии, рядом с ним стоял его земляк. Громко говорили на своем языке. На остановке «Станиславский жилмассив» водитель уступил своему земляку управление автобусом. Он, в свою очередь, повел автобус в очень агрессивной манере, не соблюдая скоростной режим», — рассказал подписчик.