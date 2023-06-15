Водитель автобуса посадил за руль пассажира

В Новосибирске водитель автобуса посадил за руль своего земляка. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». О нетипичной ситуации в общественном транспорте рассказал подписчик.
«Сегодня, в 13:20, я сел в автобус 64. За рулем был гражданин из Средней Азии, рядом с ним стоял его земляк. Громко говорили на своем языке. На остановке «Станиславский жилмассив» водитель уступил своему земляку управление автобусом. Он, в свою очередь, повел автобус в очень агрессивной манере, не соблюдая скоростной режим», — рассказал подписчик.
С его слов, на перекрестке 9-й гвардейской дивизии автобус проехал на красный сигнал светофора.
В ГИБДД проводят проверку инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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