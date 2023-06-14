$84.32+0.6891.07+0.68

В Москве Lamborghini загорелась во время движения

Итальянский спорткар Lamborghini загорелся во время движения по московскому Садовому кольцу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сети также появилось видео происшествия. Судя по этим кадрам, иномарка загорелась в районе Смоленской площади. Уточняется, что Lamborghini получилось быстро потушить, и в результате инцидента никто не пострадал. При этом с огнём справился сам водитель спорткара.

На кадрах также можно заметить, что от огня пострадала одна из самых популярных моделей Lamborghini – Gallardo. Стоимость этой модели может достигать 15 миллионов рублей.

При пожаре в московском автосервисе сгорели 15 автомобилей

Ранее на Курортном проспекте в Сочи разбился суперкар Lamborghini Aventador за 13 миллионов рублей.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители