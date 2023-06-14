В Москве Lamborghini загорелась во время движения

Итальянский спорткар Lamborghini загорелся во время движения по московскому Садовому кольцу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сети также появилось видео происшествия. Судя по этим кадрам, иномарка загорелась в районе Смоленской площади. Уточняется, что Lamborghini получилось быстро потушить, и в результате инцидента никто не пострадал. При этом с огнём справился сам водитель спорткара.

На кадрах также можно заметить, что от огня пострадала одна из самых популярных моделей Lamborghini – Gallardo. Стоимость этой модели может достигать 15 миллионов рублей.