$84.32+0.6891.07+0.68

На Камчатке автомобиль Toyota Corolla разорвало на части после столкновения с остановкой

Автомобиль разорвало на части после столкновения с остановкой общественного транспорта на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На Камчатке Toyota Corolla разорвало на части, два человека погибли
© Газета.Ru

Отмечается, что авария произошла утром на 26-м километре в районе Елизовского аэропорта — удар был настолько сильный, что автомобиль Toyota Corolla смяло и разорвало на куски. Пострадал и остановочный павильон.

Прибывшие медики не смогли помочь тем, кто находился в машине: от полученных травм два человека скончались на месте.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители