На Камчатке Toyota Corolla разорвало на части, два человека погибли

На Камчатке автомобиль Toyota Corolla разорвало на части после столкновения с остановкой
Автомобиль разорвало на части после столкновения с остановкой общественного транспорта на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что авария произошла утром на 26-м километре в районе Елизовского аэропорта — удар был настолько сильный, что автомобиль Toyota Corolla смяло и разорвало на куски. Пострадал и остановочный павильон.
Прибывшие медики не смогли помочь тем, кто находился в машине: от полученных травм два человека скончались на месте.
Газета.Ru: главные новости