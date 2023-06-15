На Камчатке Toyota Corolla разорвало на части, два человека погибли

Автомобиль разорвало на части после столкновения с остановкой общественного транспорта на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что авария произошла утром на 26-м километре в районе Елизовского аэропорта — удар был настолько сильный, что автомобиль Toyota Corolla смяло и разорвало на куски. Пострадал и остановочный павильон.