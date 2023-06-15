$83.96-0.3690.97-0.10

На Ставрополье в ДТП погибла женщина с двумя детьми

Женщина с двумя маленькими детьми погибла в аварии на Ставрополье, еще два человека госпитализированы. Об этом в четверг сообщили журналистам в краевом УГИБДД.

На Ставрополье в ДТП погибла женщина с двумя детьми
© РИА Новости

"В Туркменском округе Ставропольского края автоинспекторы устанавливают причины лобового столкновения, в котором погибли мать и двое малолетних детей. По предварительным данным, сегодня, 15 июня, около 21 часа на 90-м км автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery по неустановленным в настоящее время причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от полученных травм на месте скончались три пассажира Hyundai: 25-летняя женщина и ее двое детей. В момент ДТП дети перевозились без детских автокресел.

Оба водителя с травмами доставлены в больницу.

"Установлено, что все участники ДТП - местные жители. Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу", - сказано в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители