На Ставрополье в ДТП погибла женщина с двумя детьми

"В Туркменском округе Ставропольского края автоинспекторы устанавливают причины лобового столкновения, в котором погибли мать и двое малолетних детей. По предварительным данным, сегодня, 15 июня, около 21 часа на 90-м км автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery по неустановленным в настоящее время причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении.