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Петербуржца, который наехал на лежащего во дворе пешехода, осудили на 5 лет

В Санкт-Петербурге к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении приговорили местного жителя, который на дворовой территории наехал на лежащего человека и скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход умер. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Водителя, который наехал на лежавшего во дворе человека, осудили на 5 лет
© Газета.Ru

Наезд произошел в мае 2021 года во дворе на улице Шотмана. Водитель Chevrolet Cruze, двигавшийся со скоростью 5-10 км/ч, не воспринял ситуацию с лежащим на пути пешеходом как опасную и наехал на человека. В приговоре суда также указано, что водитель не принял во внимание метеорологические условия. После ДТП он скрылся с места происшествия и не сообщил об инциденте в полицию. Пострадавший умер на месте в машине скорой помощи.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также взыскал с него 1 750 000 рублей в пользу родственников погибшего.

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