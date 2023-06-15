Водителя, который наехал на лежавшего во дворе человека, осудили на 5 лет

В Санкт-Петербурге к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении приговорили местного жителя, который на дворовой территории наехал на лежащего человека и скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход умер. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Наезд произошел в мае 2021 года во дворе на улице Шотмана. Водитель Chevrolet Cruze, двигавшийся со скоростью 5-10 км/ч, не воспринял ситуацию с лежащим на пути пешеходом как опасную и наехал на человека. В приговоре суда также указано, что водитель не принял во внимание метеорологические условия. После ДТП он скрылся с места происшествия и не сообщил об инциденте в полицию. Пострадавший умер на месте в машине скорой помощи.