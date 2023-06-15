Maybach с приехавшим на ПМЭФ инвестором попал в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с приехавшим на ПМЭФ-2023 инвестором. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Авария произошла недалеко от места проведения экономического форума — на перекрестке Быковской и Толмачевской улиц. По данным канала, черный Maybach предпринимателя из Москвы столкнулся с автомобилем Lada: второй при повороте не уступил дорогу первому.

Инвестор ехал на пассажирском сиденье и не был пристегнут, сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, водители обеих машин отделались ушибами.

«Фонтанка» пишет, что пострадавший ранее был членом совета директоров икорной компании, потом соучредителем компании, занимающейся поставкой компьютерного оборудования и программ.