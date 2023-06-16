В Канаде при столкновении фуры с автобусом погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли, еще 10 пострадали в результате автомобильной аварии на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба). Об этом сообщает телеканал CTV. На трассе столкнулись фура и автобус. Большинство пассажиров автобуса были пенсионерами.
После столкновения автобус воспламенился и быстро сгорел. Причины происшествия выясняются. К месту аварии выехали бригады медиков, в том числе из административного центра региона — Виннипега (находится в 170 км от Кэрберри). В район ДТП были направлены медицинские вертолеты. Несколько лет назад четыре человека погибли и еще семеро пострадали в автокатастрофе на федеральной трассе М-4 "Дон".
Среди жертв — ребенок, которому не исполнилось и одного года. Как передают СМИ, от полученных травм скончались и его родители — молодая семья ехала из Москвы. По оценкам некоторых пользователей соцсетей, авария произошла из-за ремонта дороги, "который длится уже третий месяц".