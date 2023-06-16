В Канаде при столкновении фуры с автобусом погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли, еще 10 пострадали в результате автомобильной аварии на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба). Об этом сообщает телеканал CTV. На трассе столкнулись фура и автобус. Большинство пассажиров автобуса были пенсионерами.

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После столкновения автобус воспламенился и быстро сгорел. Причины происшествия выясняются. К месту аварии выехали бригады медиков, в том числе из административного центра региона — Виннипега (находится в 170 км от Кэрберри). В район ДТП были направлены медицинские вертолеты. Несколько лет назад четыре человека погибли и еще семеро пострадали в автокатастрофе на федеральной трассе М-4 "Дон".