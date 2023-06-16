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АО «ГЛОНАСС» планирует снабжать «Яндекс.Карты» оперативными данными о ДТП

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что компания может в оперативном режиме снабжать «Яндекс.Карты» и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий.

АО «ГЛОНАСС» планирует снабжать «Яндекс.Карты» оперативными данными о ДТП
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как «Яндекс.Карты», — сказал Райкевич.

По его словам, это позволит сократить пробки и заранее выбрать маршруты объезда.

Также, как отметил гендиректор, сервис позволит сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле.

Ранее Ростех создал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС.

Также сенатор Артём Шейкин заявил, что гражданские БПЛА необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС.

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