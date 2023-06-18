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На МКАД произошло ДТП с участием трех лосей

В Москве на МКАД легковой автомобиль сбил трех лосей, сообщается в Telegram-канале Дептранс. Оперативно. "На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси)", -говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на место прибыли оперативные службы города.

На МКАД произошло ДТП с участием трех лосей
© РИА Новости

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 2 июня в Ленинградской области автомобиль Ford Focus столкнулся с лосем, вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia, три человека пострадали. 30 мая в Санкт-Петербурге спасатели поймали лося, который бегал по улицам и стал участником ДТП. До этого застрявшего между гаражами лося спасли в поселке Уруссу республики Татарстан.

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