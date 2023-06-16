В ответ на замечание водитель пытался задавить девушку

В Анапе водителя, припарковавшего машину на тротуаре, обвинили в попытке наезда
В Анапе водитель пытался задавить девушку-пешехода, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
По его данным, конфликт из-за неправильной парковки произошел во дворе жилого комплекса «Горгиппия» на улице адмирала Пустошкина. Девушка, гулявшая с собакой, сделала замечание водителю, который поставил свой Lexus поперек тротуара, перпендикулярно к оси проезжей части.
Недовольный замечанием мужчина попытался наехать на пешехода, недовольную его поведением, однако ему не удалось это сделать. О попытке наезда она сообщила в полицию.
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