Легковая машина и бетономешалка сгорели после столкновения

В Сестрорецке двое детей пострадали в ДТП с пожаром
В Сестрорецке под Санкт-Петербургом женщина и двое детей пострадали в ДТП с легковым автомобилем и бетономешалкой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По его данным, пострадавшие доставлены в больницу. При этом после аварии возник пожар, в котором легковая машина оказалась уничтоженной огнем, а у бетономешалки выгорела кабина.
На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видно, что возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные. По словам очевидцев происшествия, пострадавших успели достать из машины до того, как огонь разгорелся, и передать врачам скорой помощи. Об их состоянии не сообщается.
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