Легковая машина и бетономешалка сгорели после столкновения

В Сестрорецке под Санкт-Петербургом женщина и двое детей пострадали в ДТП с легковым автомобилем и бетономешалкой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По его данным, пострадавшие доставлены в больницу. При этом после аварии возник пожар, в котором легковая машина оказалась уничтоженной огнем, а у бетономешалки выгорела кабина.