Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на дороге

В микрорайоне Заречный Екатеринбурга участники свадебного кортежа устроили стрельбу на городской улице, сообщает «4 канал Екатеринбург» в своем Telegram.

По его данным, мужчина, вышедший из автомобиля, произвел три выстрела в воздух. В городской ГИБДД указали на нарушение ПДД со стороны стрелка.

«Водитель, выйдя из машины, стал пешеходом. Правила запрещают им находиться на дороге. Также кортеж не должен был преграждать движение автомобилям. Водитель обязан был остановиться на обочине», — сообщили изданию в ведомстве.

По его данным, на розыск автомобилей из свадебного кортежа из-за стрельбы ориентированы все наряды ДПС. Водителя ищут сотрудники полиции.

По данным e1.ru, автомобили из свадебного кортежа также заблокировали движение на улице Челюскинцев и устроили стрельбу в центре города.